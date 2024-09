Totaj i krahason veprimet e Qeverisë Kurti në veri me ato të Millosheviqit, reagon Abrashi: E tmerrshme

Totaj, ka deklaruar se kryeministri Kurti vepron në mënyrë të njëanshme, madje këto veprime i ka krahasuar me veprimet e Slobodan Millosheviqit dikur.

“Në këtë mënyrë me intervenime policore, ne e dimë si ka vepruar Slobodan Millosheviq dhe çfarë rezultati ka pasur më tutje. Në asnjë mënyrë, nuk mendoj se kjo është qasja e duhur dhe vetëm po i bëhet dëm Kosovës, si dhe reputacionit të saj në arenën ndërkombëtare. Veprimet e pakoordinuara me faktorin ndërkombëtar relevant, veprimet me përdorim të dhunës policore, veprimet ku tentojnë të imponojnë zgjidhje me këto metoda një analogji ekziston”, ka thënë Totaj.

Ndërsa, lidhur me këtë deklaratë të Totaj, të mërkurën, ka reaguar deputeti i Kuvendit të Kosovës, nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi.

Abrashi, përmes një postimi në Facebook, e ka quajtur të tmerrshëm këtë krahasim dhe sipas tij ky është pozicioni aktual i PDK-së, për zhvillimet në veri të Kosovës.

“Ky është pozicioni i PDK-së sot, shtrirja e rendit, kushtetushmëria, ligjshmëri, ndërtimi i shtëpive në veri, hapja e bizneseve, luftimi i bandave kriminale qenka qasje si ajo e Millosheviqit. Kjo është e tmerrshme”, ka shkruar Abrashi.