Islamic Relief Kosova nga Kanada përkrah financiarisht fermerët e Suharekës

Komuna e Suharekës ka nënshkruar një marrëveshje të rëndësishme me përfaqësuesit e Islamic Relief Kosova nga Kanada, për të ndihmuar financiarisht fermerët e kësaj komune. Vlera e mbështetjes arrin në 296,956.52 euro, e cila do të përdoret për sigurimin e mekanizmave modernë bujqësorë, përcjell PrizrenPress.

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, gjatë ceremonisë së nënshkrimit, falënderoi përkrahësit për këtë ndihmë dhe shprehu besimin se ky bashkëpunim do të sjellë përfitime të mëdha për komunitetin bujqësor.

“Nga ky bashkëpunim fermerët e Suharekës do të përfitojnë 8 lloje të mekanizmit modern bujqësor, si: Freza 1.6m, Freza 1.8m, Motokultivator Frez me kos 4.4, Labina 7.5 Kw me frez, Motokultivator, Mbjellëse Misri 4 rende, Mjellëse Gruri 16 rende, si dhe Automizer për vreshta”, tha ai./PrizrenPress.com/