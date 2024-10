Marshi solidarizues në Dragash, mbështetje për gratë e prekura nga kanceri i gjirit

Sot në Komunën e Dragashit u mbajt një marsh solidarizues në mbështetje të grave të prekura nga kanceri i gjirit, në kuadër të aktiviteteve për Muajin Rozë të Ndërgjegjësimit për Kancerin e Gjirit.

Ky aktivitet pasoi një ligjëratë vetëdijësuese, e cila u mbajt në sallën e Asamblesë Komunale nga doktoresha gjinekologe, Sebahate Sylejmani Shala, dhe u organizua nga Grupi i Grave Asambleiste, në bashkëpunim me kryesuesen e Kuvendit dhe zyrtaren për Barazi Gjinore, përcjell PrizrenPress.

Marshi mblodhi një numër të madh pjesëmarrësish, duke shprehur solidaritetin e komunitetit ndaj grave të prekura nga kjo sëmundje.

Gjatë fjalës së tij, Kryetari i Komunës, Bexhet Xheladini, falënderoi organizatorët dhe theksoi rëndësinë e diagnostikimit të hershëm, duke shprehur përkushtimin e tij për të mbështetur nisma të tilla. “Jemi të përkushtuar të mbështesim çdo nismë që sensibilizon opinionin për çështjet e shëndetit publik, sidomos për grupet më të ndjeshme si gratë dhe vajzat,” u shpreh ai.

Kryesuesja e Kuvendit, Arijeta Skeraj, premtori aktivitete të tjera gjatë Muajit Rozë dhe njoftoi se gratë e prekura nga kanceri do të subvencionohen me 500 euro, ndërsa nga viti 2025 Papa Testi do të ofrohet falas për gratë e komunës.

Marshi solidarizues përmbylli aktivitetin, duke e kthyer ditën në një shenjë fuqishme të mbështetjes dhe ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në Komunën e Dragashit./PrizrenPress.com/