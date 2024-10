Shqipëria sonte do të ndeshet me Çekinë në kuadër të Ligës së Kombeve.

Ballafaqimi nis nga ora 20:45, ku Çekia është nikoqire e Shqipërisë.

Një vit më parë ishte Shqipëria ajo që gjunjëzoi Çekinë me rezultat 3:0, dhe këtë e kërkon sërish.

Në tabelë Shqipëria renditet e dyta me tri pikë, dhe Çekia e treta, po ashtu me tri pikë. E para radhitet Gjeorgjia me gjashtë pikë. Ukraina mbetet e fundit me zero pikë.