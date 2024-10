Nata e dytë e ‘Fest 2’ spektakolare, mësohen 9 këngët finaliste

Edhe nata e dytë e Festivalit të Këngës në RTK ka ofruar një spektakël magjik, ku të pranishmit në sallë dhe teleshikuesit anembanë patën mundësinë të përjetojnë një natë të mbushur me emocione, kreativitet dhe performanca mbresëlënëse nga 16 konkurruesit e kësaj gare.

Juria e përbërë nga Minire Fetahu, redaktore e muzikës në RTK, Jane Sugarman, njohëse e muzikës ballkanike, Ardianë Pajaziti, drejtoreshë e gazetës online KultPlus, Valbona Selimllari, Miss i parë shqiptar dhe Blerta Zeqiri, regjisore në fund të mbrëmjes vendosën për 9 këngët finaliste.

Në finalen e madhe do të paraqiten Arnite Kastrati me “Blla blla”, Besmir Shishko me “Unë Ajo”, Rei Bezhani me “Zonjë tradhti”, Endrit Krasniqi me “Flasë me gjethen”, Ardit Stafaj “Faji”, Greta Azizi me “Veres”, Dea Strica me këngën “N’Shqipni”, Agim Poshka me “Ndarja erdhi”, Blendi Kaso me “Një të vetme ka në jetë”.

Natën e dytë e karakterizoi performanca e jashtëzakonshme e 16 këngëtarëve, të cilët të ndarë në dy grupe rikthyen në skenë një kolazh këngësh ikonike si “Makina e memories” të Ardit Gjebresë, “Unë dhe ti” të Pirro Çakos dhe Rovena Dilos dhe “Kaçurrelja” e “Heroi i qytetit pa lumë” të Gjurmëve. Secili nga konkurrentët këndoi nga një pjesë të këtyre këngëve, duke e bërë këtë mbrëmje të paharrueshme.

Mysafirët specialë si Mjellma dhe Shkumbin Istrefi, u ngjitën në skenë me një “mashup” të këngëve “Pranverë në Prishtinë” dhe “Fever” të Peggy Lee, duke sjellë një atmosferë të veçantë dhe ndjesi të jashtëzakonshme.

Sonila Meço, gazetarja dhe moderatorja e njohur shqiptare, me fjalët e saj të ngrohta e plotë inspirim, e udhëhoqi një pjesë të kësaj mbrëmje me pasion.

Një pikë e veçantë ishte edhe ajo e balerinëve Fatmir Smani dhe Mërgime Morina, të cilët nën tingujt e këngës “Mesnata” të Vaçe Zelës, e që më pas vazhdoi me zërin e Flaka Krelanit, ndriçuan skenën me një vallëzim romantik.

Energji shtesë kësaj nate i dha rock grupi i njohur “Lindja” me këngët e tyre të njohura si ajo e famshmja “Besa – Besë”.

Kësisoj, nata e dytë e ‘Fest 2’ la pas një atmosferë magjike, teksa tani të gjithë presin me padurim natën finale, e cila premton të jetë po aq emocionuese dhe e paharrueshme për të gjithë.