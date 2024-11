Armend Xhoxhaj përballet sonte me boksierin serb, Milosav Savic

Boksieri prizrenas Armend Xhoxhaj, pas peshimeve zyrtare dhe ballafaqimit “Face to Face” me kundërshtarin serb, Milosav Savic, do të ngjitet sonte në ring në qytetin e Chemnitz-it të Gjermanisë, përcjell PrizrenPress.

Dueli do të nisë në ora 19:00, dhe Xhoxhaj ka bërë thirrje për mbështetjen e tifozëve shqiptarë, duke premtuar se do të japë maksimumin për t’i bërë krenarë të gjithë.

“Ju pres të gjithëve në mbështetje – do të bëj çmos t’ju bëj krenar të gjithëve”, është shprehur boksieri prizrenas./PrizrenPress.com/