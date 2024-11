Vërshimet në Dragash, banorët të pakënaqur me vlerën e kompensimeve

E Myzafer Riza nga fshati Kuklibeg i Dragashit dëmet e vërshimeve i ka mbuluar me shpenzimet e tij, me shpresën se të njëjtat do t’i kompensoheshin në atë vlerë e ndoshta më shumë.

”Ma plasi murin. Ishte 25 metra i gjatë, rreth 3 metra i lartë. Në dhomën këtu bëri dëme, edhe në këtë tjetrën, duhen riparuar. Dheun që e hoqa e paguva vet, bagerin për me larg. E kam hek vet dheun. Ka 30 euro kamioni m’i ka marrë. Nuk më bëhen as barabartë me shumën që ma kanë dhënë”, ka thënë Myzafer Riza, i dëmtuar.

Por vlera që i është përcaktuar nga komuna, e ka lënë të zhgënjyer.

”Vlera e caktuar është 5840 euro, ato dëme nuk janë aq. Dikush pak ka dhe kanë dhënë vlerë të madhe. I kam dërguar të gjitha dokumentat, komuna e di sa e kanë vlerësuar. Ankesën e kam bërë, përgjigje kanë marrë se e kanë pranu e mua më kishin caktuar shumën 5840 euro…2000 e kusur vetëm dhoma më kushton. Edhe shporetin e ka dëmtuar por komshitë më ndihmuan”, ka thënë Myzafer Riza, i dëmtuar.

Por dyshimet mbi vlerësimet e dëmeve, i mohon Komuna. ”Nga të dhënat e komisionit del që vetëm një familje në vlerë pak mbi 16 mijë euro, një tjetër pak më tepër se 12 mijë euro tek të tjerat, të gjitha janë nën 11 mijë euro. Ka pas ankesa që s’kanë qenë të kënaqur me vlerësimin, kanë mendu se është dashur më shumë mirëpo komisioni mendoj se ka bërë punë të mirë. Ka mundur të ketë subjektivizëm, ndonjë gabim të vogël por 99,9% puna e komisionit ka qenë reale dhe e drejtë”, ka thënë Behxhet Xheladini, kryetar i Dragashit.

Xheladini shprehet i bindur se kompensimet do të ekzekutohen nga Qeveria deri në fund të muajit nëntor.

Por Qeveria nuk shprehet njësoj.

“Sa i përket kompensimit të dëmeve shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, Ne kemi kërkuar nga komunat që të bëjnë plotësimet e nevojshme në kërkesat përkatëse. Lidhur me këtë, akoma nuk kemi pranuar raportet e plota me të gjitha përditësimet e nevojshme për të proceduar me ekzekutimin e pagesave”, ka deklaruar Përparim Kryeziu, zëdhënës i Qeverisë.

Televizioni raportoi edhe para disa jave për vlerën e dëmeve në Pejë dhe kohën kur të njëjtat vlera do të ekzekutoheshin.

MAPL në dorë ia linte Qeverisë e kjo e fundit, sikurse herën e kaluar, nuk i është përgjigjur interesimit të Dukagjinit.

Dëmet në infrastrukturë në komunën e Dragashit arrijnë në 541, 431.84 euro. Ato në ekonominë familjare 542,567.10 euro ndërsa në bujqësi 34,900 euro./Dukagjini/