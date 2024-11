“Hapet ura e madhe e Kukësit, një vepër mbresëlënëse, e cila çliron përfundimisht qarkullimin e ngërçosur prej vitesh dhe i jep një përgjigje kuptimplotë të gjitha qyqeve që mbushën rrjetet sociale me vrer lajmesh të rreme, ndërkohë që po siguroheshin edhe akseset e komuniteteve përreth”, ka shkruar Rama në Facebook.

Ura e varur në 310 metra gjatësi dhe struktura e saj mbajtëse kryesore, është një element prej çeliku special, me hapësirë 270m dhe lartësi 50 metra. Ajo zëvendëson urën ekzistuese mbi lumin Drin e zhvendosur rreth 100 metra skiç në anën lindore të saj.

Ura është një vepër arti arkitekturore, me dy bazamentet prej betoni në brigjet e liqenit, ndërsa gjatësia e saj do të jetë konstruksion metalik me një hark të madh pa këmbë të ndërmjetme.

Ura ekzistuese do të kthehet në një relike që ka shërbyer për më shumë se 45 vitesh dhe nuk do të ketë lidhje as me autostradën as me rrugë dytësore.

