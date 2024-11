Hasani: Kryeministri e presidentja të kërkojnë nga Trumpi që Gjykata Speciale të përfundojë

Por, sipas tij, e rëndësishme është që krerët e shtetit ta kuptojnë që Gjykata Speciale është e padrejtë dhe të kërkojnë nga Trumpi që ky proces të përfundojë.

“Do të përshpejtojnë procedurat, i kanë 4 vjet prapa grilave. Kur i shohim gjitha këto dhe takimet që ka pas presidenti Thaçi me presidentet amerikanë, ata i shohin si favore politike për zgjidhje. Unë besoj që pavarësisht se kush do të jetë si misionar që do të jetë për dialogun, do ta ketë edhe këtë ndikim. Por e para duhet të jetë që Ministria e Jashtme, kryeministri, presidentja ta kuptojnë që kjo gjykatë është e padrejtë. Dhe këta duhet të kërkojnë nga Trump që ky proces të përfundojë, sepse krijimi i Gjykatë Speciale është bërë nën ndikimin e amerikanëve në Kuvendin e Kosovës”, ka thënë Hasani në emisionin “Ditari” në Tëvë1.

Ish-i dërguari i ShBA-së për Ballkanin Perëndimor, Richard Grennell, pas zgjedhjeve në ShBA, kishte thënë se nëse i fitojnë zgjedhjet do të punojnë për lirimin e ish-presidentit Thaçi.

Trump ka fituar garën për president të ShBA-së në zgjedhjet e 5 nëntorit.