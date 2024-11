Prizreni synon fitoren përballë Rilindjes

Në javën e 12-të të Ligës së Dytë të Kosovës, FC Prizreni, kryesuesi aktual i kampionatit, do të përballet sot me KF Rilindjen.

Kjo ndeshje e rëndësishme do të zhvillohet në orën 13:00, në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren.

Ekipi vendas synon të vazhdojë marshimin triumfues drejt objektivit të madh – ngjitjen në një nivel më të lartë të futbollit kosovar.

Me ambicie dhe përkushtim, FC Prizreni, me 28 pikë, kërkon një fitore tjetër për të forcuar pozitën në krye të tabelës, ndërsa KF Rilindja, me 14 pikë, kërkon të ngjitet më lart në renditje dhe të përfitojë nga ky duel i rëndësishëm./PrizrenPress.com/