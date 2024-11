Dukagjini ka shënuar fitore kundër Feronikelit 74, ndërsa Gjilani dhe Suhareka kanë ndarë pikët.

Të shtunën janë zhvilluar dy ndeshje të Superligës së Kosovës në futboll.

Edhe pse Dukagjini ka luajtur me dy lojtarë më pak për një periudhë të konsiderueshme, ekipi nga Klina ka arritur të shënojë golin vendimtar në minutën e fundit të ndeshjes, duke fituar me rezultat 2-1.

Pjesa e parë ka përfunduar pa gola, ndërsa në minutën e pesëdhjetë e tetë Berisha e ka çuar Dukagjinin në epërsi. Feronikeli ka barazuar në minutën e tetëdhjetë e tetë me golin e Ioannidis, por vetëm një minutë më vonë, Vitor Hugo ka shënuar për 2-1, duke siguruar fitoren për vendasit. Dukagjini ka luajtur me dy lojtarë më pak pas përjashtimit të Berishës me karton të kuq në minutën e shtatëdhjetë e katërt dhe të Faton Nezirit në minutën e tetëdhjetë e një.

Ndërkohë, në Gjilan, takimi mes Gjilanit dhe Suharekës ka përfunduar baras 1-1. Suharekasit kanë kaluar të parët në epërsi me golin e Stijepovic në minutën e tridhjetë e një, ndërsa pas vetëm pesë minutash, Jarovic ka barazuar për Gjilanin.

Tabela e Superligës aktualisht kryesohet nga Ballkani me njëzet e dy pikë, po që ndiqet nga Malisheva dhe Drita me të njëjtin numër pikësh, ndërsa Feronikeli vazhdon të mbetet në fund të tabelës me vetëm tri pikë.