Bashkimi shënon fitore bindëse ndaj Trepçës, mban rekordin e pamposhtur

Ekipi i Bashkimit ka shënuar një fitore të bindshme ndaj Trepçës me rezultat 52:76 në kuadër të xhiros së pestë të Superligës për Femra, duke e mbajtur kështu rekordin e pamposhtur në këtë sezon. Ndeshja, e cila u zhvillua me intensitet të lartë, u karakterizua nga një pjesë e parë e ekuilibruar dhe një pjesë e dytë ku Bashkimi dominoi plotësisht lojën.

Pjesa e parë mbylli çerekun e parë me epërsinë e Bashkimit (13:19), pas një loje të organizuar nga vajzat prizrenase. Çereku i dytë ishte i ngushtë, me të dyja skuadrat që luftuan fort, por Bashkimi shkoi në pushim me epërsi 24:31.

Në pjesën e dytë, Bashkimi arriti të krijojë një diferencë të madhe, duke mbyllur çerekun e tretë me rezultat të thellë 11:26. Çereku i katërt përfundoi 17-19, duke vulosur fitoren për Bashkimin me rezultat përfundimtar 52:76.

Në radhët e Trepçës, Vivian Woo u shqua me 17 pikë, 8 kërcime dhe 3 asistime. Ndërsa për Bashkimin, Dana Thompson ishte më e dalluara me 30 pikë, 9 kërcime dhe 4 asistime, ndërsa Aulona Muhadri kontribuoi me dyshifror të dyfishtë prej 11 pikësh, 11 kërcimesh dhe 4 asistimesh.

Kjo ishte fitorja e pestë radhazi për Bashkimin në këtë sezon, ndërsa Trepça ende mbetet pa fitore pas pesë ndeshjesh./PrizrenPress.com/