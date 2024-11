Prezantohet Jean-Denys Choulet, Dardanët me synime të qarta për sfidat e nëntorit

Në një konferencë për media, Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK) ka prezantuar përzgjedhësin e ri në basketboll, Jean-Denys Choulet.

Sekretarja e Përgjithshme e FBK-së, Elvira Dushku ka thënë se trajneri ka shumë përvojë ndërkombëtare dhe kjo përvojë do t’i ndihmojë Dardanët në ndeshjet shumë të rëndësishme për muajin nëntor. Dushku ka falënderuar Sponsorin Gjeneral të Përfaqësueseve të Kosovës, Bankën TEB për përkrahjen e vazhdueshme për basketbollin e Kosovës, si dhe Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit që gjithmonë është afër duke ndihmuar në projektet e FBK-së dhe duke dhënë ndihmë të madhe për basketbollin në vendin tonë.

Përzgjedhësi i ri është shprehur se do të mundohen për paraqitje dhe rezultate pozitive. “Jam shumë i nderuar që jam këtu dhe të jem përzgjedhës i Kosovës. Kam shikuar disa ndeshje në fundjavë dhe përshtypja e parë është pozitive. Kemi një grup interesant dhe do të mundohemi të japim më të mirën tonë”, theksoi Jean-Denys Choulet në konferencën për media.

Zëvendës Sekretari i Përgjithshëm i FBK-së dhe Menaxheri i Përfaqësueseve, Adriatik Rraci, njoftoi se, stërvitjet do të fillojnë nesër (e martë) përveç lojtarëve të Trepçës që janë të angazhuar në FIBA Europe Cup dhe Dominic Artis.

Dardanët në muajin nëntor do të zhvillojnë dy ndeshje si mysafirë. Më 21 nëntor do të ndeshen me Zvicrën dhe më 24 ndaj Irlandës.