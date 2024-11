Prishtina-Ballkani, derbi i javës në “Fadil Vokrri” – vëmendja edhe në Suharekë

Përballja mes Prishtinës dhe Ballkanit pritet të jetë ndeshja kryesore e kësaj të diele në kuadër të Superligës së Kosovës në futboll. Sfida do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, duke nisur nga ora 17:00.

Ballkani kampioni aktual dhe në vend të dytë me 25 pikë, kërkon fitoren për të vazhduar garën për titullin kampion. Nga ana tjetër, Prishtina, e cila mban vendin e katërt me 21 pikë, do të përpiqet të afrojë diferencën me kryesuesit.

Më herët gjatë ditës, në orën 13:00, në Suharekë do të luhet një tjetër ndeshje interesante ku Suhareka do të përballet me Ferizajn. Kjo ndeshje do të jetë me rëndësi për pozicionimin e mëtejshëm të skuadrave në tabelë.