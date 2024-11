Gratë e shoqatës ‘Orkide’ në Prizren shpalosin mesazhe ndërgjegjësuese kundër dhunës me bazë gjinore

Anëtaret e shoqatës së grave “Orkide” në Prizren, të hënën, përmes një aktiviteti të zhvilluar në “Urën e Kaltër”, kanë bërë thirrje për ndalimin e dhunës ndaj grave dhe aplikimin e politikave të duhura për barazi gjinore.

Njëra prej anëtareve të kësaj shoqate, Seniha Gashi ka theksuar se ky aktivitet ka për qëllim që të përçojë mesazhin kundër dhunës ndaj grave në të gjitha mjediset.

“Me këtë rast kërkojmë që të ndalet jo vetëm dhuna fizike por edhe ajo psikike, ngase gruaja është si lule dhe meriton respekt”, është shprehur Gashi, raporton Telegrafi.

Kryetarja e shoqatës së grave “Orkide”, Sevgi Kervan ka theksuar se përmes këtij aktiviteti të veçantë kërkohet ndërprerja e çdo lloji të dhunës ndaj grave.

“Sot me lulet e punuara me dorë, të shoqëruara me tekstet në gjuhë të ndryshme kemi përcjellë mesazhe ndërgjegjësuese për shoqërinë që të ndalet dhuna ndaj grave”, ka thënë Kervan.

Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e KDTP-së, Fidan Brina Jilta ka theksuar se sot solidarizohet me thirrjet e grave të Prizrenit për ti dhënë fund dhunës me bazë gjinore, raporton Telegrafi.

“Dhuna ndaj gruas është e pranishme në shoqërinë tonë, jo vetëm në formën fizike, por edhe atë psikike. Krahas kësaj, ne si deputete në bashkëpunim me OSBE-në para ca ditësh kemi nënshkruar edhe një deklaratë kundër dhunës ndaj grave në politikë në Kosovë. Prandaj si shoqëri duhet të jemi më të ndjeshëm për këtë çështje, në mënyrë që të ketë barazi”, ka deklaruar ajo.

Deputetja e komunitetit turk ka vlerësuar se aktivitete të kësaj natyre duhet të zhvillohen më shpesh, në mënyrë që shoqëria të ndërgjegjësohet për rëndësinë e barazisë gjinore, si dhe kundër dhunës me bazë gjinore.