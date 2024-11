Shtëpia e Kulturës “Xhemajli Berisha” hap dyert e reja për artistët dhe komunitetin në Prizren

“Pavarësisht kësaj, sot po e rihapim Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha”, me ç’rast për Teatrin dhe artistët tjerë po ofrojmë hapësira dhe mundësi ku ata munden me kreativitetin e tyre me begatu jetën kulturore në Prizren dhe gjithashtu po japim mesazhin se Prizreni ngadalë po e merr primatin si qendër e kulturës”, ka deklaruar Totaj.