Me pesë plumba në gjoks, si e vrau modelja kosovare bashkëshortin dhe veten në SHBA, flasin familjarët e 34-vjeçarit

Një modele e qëlloi bashkëshortin e saj pesë herë përpara se ta kthente armën kah vetja në një vrasje-vetëvrasje tronditëse në një ballkon.

Sabrina Kasniqi, 27 vjeç e vrau Pajtim Kasniqin, 34 vjeç, në katin e 45-të të ndërtesës luksoze Beach Club II Hallandale me pamje nga plazhi Hallandale, në veri të Miamit, rreth orës 12:30 të mëngjesit të së mërkurës, shkruan Daily Mail.

Trupat e çiftit mund të shiheshin të shtrirë në ballkonin ngjitur me apartamentin 4508, ndërsa policia kontrolloi brenda dhe gjaku pikonte në ballkonet e poshtme.

Pajtimi ishte pjesë e një familjeje të madhe shqiptare që kishte emigruar në SHBA nga Peja e Kosovës, dhe familja e gruas së tij ishte gjithashtu me origjinë nga vendi ballkanik, shkruan mediumi britanik.

Sabrina ishte një modele dhe çifti jetonte në Astroia, Queens, në New York City.

Familja e madhe e Pajtimit, nipi i të cilit tha për DailyMail se nuk e dinin pse ai u vra, e sulmuan gruan e tij.

“Gruaja e Pajtimit zgjodhi t’i merrte jetën vëllait tim kur e qëlloi pesë plumba në gjoks. Personi të cilit i besonte më së shumti, personi me të cilin zgjodhi ta kalonte jetën ishte ai që ia mori atë. Ajo e tradhtoi atë, dashurinë dhe besimin e tij. Ajo e shkatërroi familjen time. Unë dhe vëllezërit e mi nuk do të jemi kurrë të njëjtë. Kam frikë se nëna ime nuk do të shërohet kurrë”, tha njëra nga motrat e 34-vjeçarit.

Një motër tjetër e tij, shtoi: “Si do ta varros vëllanë tim?”.

Policia u lajmërua për krimin nga një alarm nga ShotSpotter, një program për zbulimin e armëve, dhe doli në vendngjarje për ta gjetur çiftin të vdekur.

Pamjet e hetimeve të policisë treguan një arush pelushi, një kuti me trëndafila me një zemër mbi të dhe televizorin ende të ndezur.

Familja e Pajtimit tha se ai ishte një vëlla, djalë, xhaxha dhe mik i përkushtuar me një dashuri për jetën.

Pasi pësoi një aksident me motoçikletë në vitin 2018, familja tha se ai ishte i vendosur të mos i lejonte mjekët t’ia psinin këmbën.

“Duke ditur plotësisht se ruajtja e këmbës së tij do të çonte në operacione të shumta, dhimbje dhe kohë të gjata rikuperimi, ai e përballoi sfidën”.

“Ai më tej shpërfilli urdhrat e mjekëve dhe refuzoi të merrte ilaçet e tij kundër dhimbjeve gjatë çdo rikuperimi të operacionit të tij pasi nuk pranoi të bëhej i varur nga ilaçet. Duke u përballur me shanse të pamatshme dhe pavarësisht atyre operacioneve të shumta dhe kohërave të gjata të shërimit, ai nuk u ankua kurrë. Ai i mori të gjitha me qetësi”.

Departamenti i Policisë së Hallandale Beach e kualifikoi vdekjen e tyre si vrasje-vetëvrasje, por nuk tregoi motivin që mund të ketë çuar deri aty.

“Përmes hetimeve është konstatuar se Sabrina Krasniqi ka qëlluar për vdekje disa herë bashkëshortin e saj para se t’ia merrte jetën. Incidenti ka ndodhur brenda banesës së tyre të përbashkët”, thuhet në njoftim.