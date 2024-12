Bashkimi dominon Superligën: 7 fitore dhe vetëm një humbje

Bashkimi vazhdon të udhëheqë Superligën e Femrave në basketboll, duke mbajtur vendin e parë pas përfundimit të xhiros së tetë. Skuadra ka arritur 7 fitore dhe ka vetëm një humbje, duke treguar formë të shkëlqyer dhe duke konfirmuar pozitat e tyre si pretendentët kryesorë për titullin, përcjell PrizrenPress.

Pas Bashkimit, Peja 03 qëndron në vendin e dytë me 6 fitore dhe 2 humbje, duke pasur një garë të ngushtë për kreun e tabelës. Penza renditet e treta me 5 fitore dhe 3 humbje, ndërsa Prishtina është katërta me 3 fitore dhe 5 humbje.

Në pjesën e poshtme të tabelës, Junior 06 Moni Bau ka regjistruar 2 fitore dhe 6 humbje, ndërsa Trepça ka vetëm një fitore dhe 7 humbje, duke mbyllur renditjen.

Superliga e Femrave vazhdon të ofrojë përballje emocionuese, ndërsa Bashkimi mbetet ekipi për t’u mundur këtë sezon./PrizrenPress.com/