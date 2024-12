Ky dimër do të jetë më i ftohtë se i viteve paraprake, sipas Aliut nga IHK

Në ditët vijuese pritet që të mos kemi temperatura të ulëta, kryesisht në viset e ulëta. Në viset e larta parashihet të ketë ngrica të dobëta dhe mjegull, e cila mund ta vështirësojë komunikacionin.

Kjo sipas Besim Aliut nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, transmeton Klankosova.tv.

Sipas Aliut, për momentin temperaturat në gjithë Kosovën janë nga 0 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa nga fundi i javës mund të ketë riga bore, megjithëse reshjet do të jenë me intensitet më të ulët, sesa javën që lamë pas.

Po ashtu, Aliu shton se ky dimër që po vjen, do të jetë më i ftohtë dhe më me të reshura sesa dimrat e mëparshëm.

“Ne nuk e dimë nëse ky dimër do të jetë më i ftohti në 50 vjetët e fundit, por sipas parametrave meteorologjik shihet se ky dimër do të jetë paksa më ndryshe, paksa më i ftohtë se vitet tjera, dhe do të ketë reshje më të mëdha në krahasim me vitet e tjera”, tha Aliu për emisionin “Ora Shtatë”.