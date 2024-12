Kërkohet ndërhyrje e menjëhershme për stabilizimin e furnizimit me energji elektrike në Dragash

Problemet e vazhdueshme me furnizimin me energji elektrike në Komunën e Dragashit kanë nxitur reagime nga institucionet lokale dhe përfaqësuesit e biznesit. Në një takim të mbajtur sot, kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, dhe Shoqata e Afaristëve “Sharri” shprehën shqetësimin për ndërprerjet e shpeshta të energjisë që po dëmtojnë ekonominë lokale dhe jetën e qytetarëve.

“Ndonëse në territorin e Komunës së Dragashit operojnë hidrocentrale që prodhojnë energji elektrike më shumë sesa që konsumojnë qytetarët e Komunës sonë, ajo prapë po neglizhohet nga institucionet përgjegjëse dhe qytetarët e bizneset po ballafaqohen çdo ditë me mungesë të energjisë elektrike”, thuhet në deklaratën e përbashkët, përcjell PrizrenPress.

Ata gjithashtu bënë thirrje për veprime urgjente nga institucionet përkatëse. “Kërkojmë nga institucionet kompetente të KEDS-it dhe KOSTT-it që të ndërmarrin hapa konkretë dhe të menjëhershëm për përmirësimin e situatës së furnizimit me energji elektrike në Komunën e Dragashit”.

Kryetari Xheladini dhe Shoqata “Sharri” theksuan gatishmërinë për bashkëpunim me institucionet përgjegjëse. “Komuna e Dragashit dhe Shoqata e Afaristëve ‘Sharri’ janë të gatshme për t’u takuar me institucionet përgjegjëse, për t’i adresuar problemet dhe shqetësimet e qytetarëve dhe bizneseve lokale, në mënyrë që situata me energji elektrike në Komunën tonë të normalizohet sa më shpejt”.

Kërkesa e tyre apelon për trajtim urgjent dhe trajtim me prioritet të kësaj çështjeje kritike për komunitetin lokal./PrizrenPress.com/