Totaj tregon se çfarë ka ndodhur me projektet për efiçiencë dhe ndriçimin publik në Komunën e Prizrenit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, në emisionin CONTEXT në ATV, foli për projektet në fushën e efiçencës së energjisë dhe ndriçimit SMART, duke theksuar se ndonëse ka sfida, proceset janë në zhvillim.

Totaj tha se projektet për përmirësimin e efiçiencës së energjisë në ndërtesat publike po përballen me burokraci dhe rritje çmimesh, por se projekti është në lëvizje.

“Objektet i kemi selektu, çka do të investohet, me i ba punët, por hala nuk kanë fillu konkretisht. Do të investohet në izolim më të mirë, ndërrim të dyerve, të dritareve dhe të kulmeve, ndërsa kursimet nga energjia e përmirësuar do të përdoren për të paguar kredinë,” tha Totaj.

Ai shtoi se edhe projekti SMART për ndriçimin publik ka filluar dhe është në zbatim në disa pjesë të qytetit.

“Kontrata është nënshkru, implementimi i projektit të ndriçimit SMART ka fillu, po punohet dhe unë jam optimist që do të përfundojë,” tha Totaj.

