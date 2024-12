Prizreni shënon Ditën e Vullnetarizmit me të rinjtë nga dhjetë shtete

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Vullnetarizmit, sot në sallën e Asamblesë së Komunës së Prizrenit u mbajt një ceremoni, ku morën pjesë 25 të rinj nga 10 shtete të ndryshme, përfshirë Kosovën, Shqipërinë, Armeninë, Bullgarinë, Republikën Çeke, Moldavinë, Holandën, Italinë, Lituaninë dhe Maqedoninë e Veriut, përcjell PrizrenPress.

Pjesëmarrësit janë pjesë e trajnimit “Get Experienced”, i organizuar në kuadër të Programit Erasmus+, nga OJQ THY në partneritet me organizatën holandeze Richter. Gjatë këtij trajnimi, ata do të ndajnë përvojat e tyre mbi mundësitë e vullnetarizmit dhe do të zhvillojnë takime me organizata joqeveritare lokale dhe shkolla.

Gjithashtu, në këtë ceremoni u shënua përfundimi i edicionit të parë të programit UPSHIFT, nga i cili 50 nxënës nga 6 shkolla fillore dhe të mesme kanë përfituar mbështetje financiare për realizimin e projekteve të tyre./PrizrenPress.com/