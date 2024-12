Bashkimi shkëlqen në Prishtinë: +22 epërsi dhe hap i madh drejt gjysmëfinales

Bashkimi ka shënuar fitore bindëse ndaj Borës në Prishtinë me rezultat 66:88 (20:30, 19:15, 13:28, 14:15), në duelin e parë çerekfinal të Kupës së Kosovës, përcjell PrizrenPress.

Vonterius Woolbright ishte më i miri te vendasit me 17 pikë e nëntë kërcime, ndërsa te mysafirët u dalluan Mack Smith me 20 pikë dhe Robert Rikiq me 14 pikë e dhjetë kërcime.

Bashkimi ka epërsi prej 22 pikëve nga sfida e parë dhe ka bërë një hap të madh drejt gjysmëfinales./PrizrenPress.com/