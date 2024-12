Mbi 81 mijë euro dëm për viktimën, Prokuroria e Prizrenit tregon detaje nga arrestimi i 32 vjeçarit për fajde

Prokuroria thekson se në këtë rast i pandehuri i arrestuar, i ofron viktimës para me fajde – me kamata të paligjshme fillimisht prej 15% pastaj 20% e deri në 25%, kështu duke i shkaktuar viktimës dëm të konsiderueshëm pasuror, i cili nuk kishte arritur t’ia paguajë shumën e mbetur të kamatës, gjegjësisht totalin e kamatës nga të gjitha huazimet e të hollave me fajde, që nga periudha e muajit shtator të vitit 2023, e cila kap vlerën e përgjithshme prej 81,400.00 €.