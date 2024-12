Arbnore Përquku: Basketbolli është abetarja ime

Kapitenia e ekipit kombëtar të vajzave të Kosovës në basketboll dhe basketbollistja e njohur e KBF Bashkimit, Arbnore Përquku, ka ndarë emocionet dhe përjetimet e saj për lidhjen e veçantë me këtë sport, duke e përshkruar si “abetaren” e jetës së saj.

“Basketbollin për mua do ta përshkruaja si abetare, pasi është sporti me të cilin jam rritur dhe vazhdoj ta luaj me pasionin më të madh. Që nga fëmijëria, topi i basketbollit ishte ‘lodra’ ime, me të cilën u dashurova në shikim të parë. Falë këtij sporti kam arritur kulminacionin, ku ende qëndroj dhe vazhdoj ta promovoj te gjeneratat e reja”, u shpreh Përquku për Federatën e Basketbollit të Kosovës, përcjell PrizrenPress.

Ajo theksoi ndikimin e jashtëzakonshëm që basketbolli ka pasur në jetën e saj, duke e përshkruar si një sport që i ka dhuruar përvoja të veçanta dhe mundësi të papërsëritshme.

“Basketbolli është i shenjtë për mua, pasi përmes tij kam ndërtuar një karrierë të jashtëzakonshme, qoftë në parket apo jashtë tij. Sukseset, emocionet dhe gëzimet që më ka dhënë basketbolli janë të papërshkrueshme”, shtoi ajo.

Në përfundim, Përquku u bëri thirrje vajzave të reja që t’i bashkohen këtij sporti, duke theksuar ndikimin pozitiv dhe vlerat që basketbolli mund të sjellë në jetën e tyre. Si një lidere në fushë dhe jashtë saj, ajo mbetet një shembull frymëzues për të rinjtë që synojnë të ndjekin pasionin për sportin./PrizrenPress.com/