Bashkimi synon gjymsëfinalen e Kupës

Bashkimi do të përballet me Borën sot në ndeshjen e dytë çerekfinale të Kupës së Kosovës, duke synuar kualifikimin për në gjysmëfinale. Pas një fitoreje të fuqishme në ndeshjen e parë me +22 pikë, ekipi prizrenas është gati për të vazhduar rrugëtimin drejt titullit.

Ndeshja do të zhvillohet në Palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, me fillim në ora 19:00, përcjell PrizrenPress.