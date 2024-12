Bashkimi kalon lehtësisht në gjysmëfinale të Kupës

Pas fitores së thellë në ndeshjen e parë të çerekfinales së Kupës së Kosovës si mysafir, Bashkimi nuk e ka pasur vështirë që sonte në “Sezai Surroi” të vulosë kalimin në gjysmëfinale ndaj Borës.

Ekipi prizrenas ka fituar ndeshjen me rezultat 97-74 për të siguruar një vend në katërshen më të mirë të Kupës, ndërsa aty do të luajë me fituesin e ndeshjes Ylli-Vëllaznimi.

Robert Rikic me 18 pikë e Lejson Zeqiri me 17 të shënuara kanë qenë lojtarët me më së shumti pikë të shënuara te Bashkimi në fitore, ndërsa trajneri Darko Radulovic i dha mundësi secilit lojtar në dispozicion që të paraqitet në ndeshje, ku thuajse të gjithë shënuan së paku 2 pikë.

Bora që ditë më parë befasoi Bashkimin në kuadër të Superligës, nuk ka pasur fuqi sonte që të bëj më shumë dhe u eliminua nga garat e Kupës, derisa në përballjen që posa përfundoi Dion Haxhosaj me 18 pikë ka qenë lojtari më efikas te mysafirët nga Prishtina./ts/