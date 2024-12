“Perlë e Ballkanit”, lexuesi shkruan për Prizrenin në The Guardian

“Që kur e vizitova Prizrenin në Kosovë, kam menduar se kur do të kthehem. Nga kalaja e kodrës me pamje nga qyteti e deri te rrugët gjarpëruese, Prizreni është një perlë e Ballkanit. Në Burek Sarajeva, kam paguar 1,50 € për një porcion të “cheesy pastry”; në Çigköfte Evi, hëngra një nga pjatat më të mira vegane që kam provuar ndonjëherë me mbështjelljet e saj me bulgur; dhe në Saray Sëeets, gjeta disa nga bakllavat legjendare të Prizrenit. E gjithë kjo vetëm pak minuta në këmbë nga xhamia magjepsëse e Sinan Pashës dhe sheshi kryesor”, ka shkruar ai.