Hapet çerdhja e re publike në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), Arbërie Nagavci, ka përuruar sot çerdhen e re publike në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit, një investim prej 563,758.40 eurosh. Çerdhja ka kapacitet për 160 fëmijë dhe ofron kushte infrastrukturore moderne për edukimin e hershëm.

“Edhe një çerdhe e re publike po i shtohet Prizrenit. Kësaj radhe në lagjen Ortakoll. Çerdhe me kushte infrastrukturore moderne, me ambiente të ngrohta për më të dashurit tanë, fëmijët. Ky objekt që përuruam sot është investim i MASHTI-t në vlerë 563,758.40 euro dhe ka kapacitet për 160 fëmijë”, shkruan ministrja Nagavci në Facebook, përcjell PrizrenPress.

Ajo njoftoi gjithashtu se pas Prizrenit do të vazhdohet në Malishevë, ku do të përurohet shkolla në fshatin Dragobill dhe do të vendoset gurthemeli për ndërtimin e një çerdheje në fshatin Bellanicë.

“Shumë punë dhe angazhime na presin edhe këtë javë”, përfundoi Nagavci, duke theksuar përkushtimin e ministrisë për projekte të tjera në të gjithë vendin./PrizrenPress.com/