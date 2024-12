Komuna e Dragashit dhe “Advancing Together” bashkëfinancojnë katër projekte

Në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit të nënshkruar ndërmjet Komunës së Dragashit dhe OJQ “Advancing Together”, sot u nënshkrua Marrëveshja për Bashkëfinancim të katër projekteve, të cilat do të kontribuojnë në ndërtimin e besimit dhe ndërveprimit ndërmjet grupeve etnike në këtë komunë, përcjell PrizrenPress.

Këto katër projekte janë: Papa Testi për gratë; Përmirësimi i qasjes në shërbime dentare për personat me aftësi të kufizuara; Vendosja e lëkundëseve për fëmijë nëpër fushat e lojërave në fshatra; Dhomat Etnologjike (shqiptarë dhe gorano-boshnjakë) në Muzeun Komunal.

“Shuma totale për realizimin e projekteve është 47 mijë euro, ku OJQ “Advancing Together” do të kontribuojë me 19 mijë euro, ndërsa Komuna e Dragashit do të kontribuojë me 28 mijë euro”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/