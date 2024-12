Nis sonte Big Brother, çfarë pritet të ndodhë

Big Brother VIP nis sonte edicionin e katërt. Formati do të drejtohet nga moderimi i Ledion Liços, krah të cilit do të qëndrojnë dy opinionistët, Arbër Hajdari, i cili rikthehet në këtë rol për herë të katërt dhe Neda Balluku, ish-banore e Big Brother 4, që ka ndjekur e komentuar me kërshëri çdo sezon.

Këtë edicion, për herë të parë pritet të kemi shkëmbime banorësh mes “Big Brother VIP Albania” dhe “Grande Fratello” që vazhdon transmetimin aktualisht në Itali.

Prej kohësh është publikuar një listë e disa emrave të cilët mund të jenë pjesë. Por deri më tani asnjëri nuk është konfirmuar.

Emrat priten të zbulohen sonte gjatë spektaklit.