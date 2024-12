Sytë kah Prizreni këtë fundjavë: Dy përballje kyçe në ‘Sezai Surroi’ për mbylljen e vitit

Xhiroja e fundit e vitit në Superligën e Kosovës në basketboll do të sjellë emocione të mëdha këtë fundjavë, me dy ndeshje kyçe që do të zhvillohen në Prizren.

Palestra “Sezai Surroi” do të jetë vendi ku skuadrat do të përpiqen të mbyllin vitin me rezultatet më të mira dhe të mbyllin ciklin e dytë të stinorit, përcjell PrizrenPress.

Bashkimi vs. Peja do të jetë ndeshja hapëse e kësaj xhiroje, që do të zhvillohet të shtunën më 28 dhjetor në orën 17:00. Ky është një përballje me rivalitet të madh, ku të dyja skuadrat kërkojnë fitoren për të forcuar pozitat e tyre dhe për të mbyllur vitin me një rezultat të suksesshëm.

Po të njëjtën ditë, më 28 dhjetor, në orën 19:00, Trepça do të përballet me Borën në Mitrovicë, në një ndeshje të rëndësishme për skuadrën që kryeson renditjen.

Në të dielën, më 29 dhjetor, do të zhvillohen dy derbi të tjera të rëndësishme. Vëllaznimi do të ndeshet me Prishtinën në Gjakovë, ndërsa Prizreni do të përballet me Yllin në Prizren.

Orari i Ndeshjeve:

E Shtunë, 28 Dhjetor:

Bashkimi vs. Peja (17:00, palestra “Sezai Surroi”, Prizren)

Trepça vs. Bora (19:00, palestra e Trepçës, Mitrovicë)

E Diel, 29 Dhjetor:

Vëllaznimi vs. Prishtina (17:00, palestra e Vëllaznimit, Gjakovë)

Prizreni vs. Ylli (19:00, palestra “Sezai Surroi”, Prizren)

