Prizreni mbyll vitin me fitoren e madhe ndaj Yllit

Proton Cable Prizreni me fitore e ka mbyllur vitin 2024, duke mundur Golden Eagle Yllin me rezultat 92:85 (21:21, 21:25, 23:25, 27:14), në javën e 14-t të ProCredit Superligës, që ishte sfida e fundit për këtë vit.

Te prizrenasit u dalluan Lenzelle Smith Jr me 22 pikë, 12 kërcime e 12 asistime dhe Jordan Johnson me 22 pikë e nëntë asistime, ndërsa te therandasit u dalluan Quade Green me 23 pikë, gjashtë kërcime e shtatë asistime, Arian Qallaku dhe William Tavares nga 18 pikë e tetë kërcime.

Proton Cable Prizreni ka katër fitore e dhjetë humbje, ndërsa Golden Eagle Ylli shtatë fitore e shtatë humbje./PrizrenPress.com/