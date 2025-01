‘Esnaf’ përmbyll me suksese vitin 2024

Shoqata e Biznesmenëve dhe Zejtarëve “Esnaf” në Prizren e ka vlerësuar vitin 2024 të suksesshëm, veçanërisht për shkak të shënimit të jubileut të 30-të të funksionimit të saj.

Kjo shoqatë, një nga më të aktivet në vendin tonë, vazhdon t’i shërbejë komunitetit të biznesit dhe sektorëve të tjerë.

Kryetari i SHBZ “Esnaf”, Varis Xhejlani, deklaroi se “gjatë vitit jubilar, shoqata ka realizuar një sërë aktivitetesh të rëndësishme për anëtarët e saj dhe për komunitetin më të gjerë”.

Ai tregoi se gjatë këtij viti është nënshkruar një marrëveshjeje me Komunën e Prizrenit dhe Ministrinë e Zhvillimit Rajonal për ndërtimin e një objekti të ri.

“Ky objekt, i cili do të jetë një kombinim i tradicionales dhe modernes, do të shërbejë si një qendër shumë funksionale”, tha ai transmeton TV Prizreni.

Xhejlani gjithashtu vlerësoi aktivitetet e degës së gruas së shoqatës në nxitjen dhe mbështetjen e grave dhe vajzave në biznes përmes projekteve të ndryshme.

“Edhe viti 2025 do të jetë i mbushur me aktivitete të rëndësishme që do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të Prizrenit dhe Kosovës”, premtoi ai./PrizrenPress.com/

