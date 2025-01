Komuna ndërton tre çerdhe të reja në Rahovec

Komuna e Rahovecit ka ndërtuar tre çerdhe të reja në Krushë të Madhe, Xërxë dhe Ratkoc, një investim i rëndësishëm për edukimin dhe mirëqenien e fëmijëve, përcjell PrizrenPress.

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka theksuar rëndësinë e këtyre projekteve për komunitetin dhe zhvillimin e fëmijëve.

“Çerdhet janë të rëndësishme për zhvillimin e hershëm të fëmijëve, duke ofruar edukim cilësor, socializim dhe kujdes të sigurt. Ato ndihmojnë në zhvillimin intelektual, emocional dhe fizik, ndërsa lehtësojnë balancimin e punës dhe familjes për prindërit. Duke pasur parasysh rëndësinë e çerdheve për zhvillimin e shoqërisë sonë, si komunë, me mjete vetanake, kemi ndërtuar tre çerdhe”, ka deklaruar Latifi, përmes postimit të tij në Facebook.

Çerdhet e ndërtuara kanë kapacitete dhe kosto të ndryshme: Krushë e Madhe – Kapaciteti për 100 fëmijë, me vlerë investimi prej 294,290.60 euro; Xërxë – Kapaciteti për 80 fëmijë, me vlerë investimi prej 157,306.00 euro; Ratkoc – Kapaciteti për 176 fëmijë, me vlerë investimi prej 508,260.43 euro./PrizrenPress.com/