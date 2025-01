Aksident fatal në Prizren, këmbësori humb jetën pasi u godit nga vetura

Një aksident trafiku me pasojë fatalitetin ka ndodhur mbrëmë në rrugën “Ekrem Rexha” në Prizren. Një veturë me targa sllovene, e drejtuar nga i dyshuari V.S. (1987), ka goditur një këmbësor, S.K. (1965), i cili po kalonte rrugën jashtë vendkalimit të shënuar për këmbësorë.

Këmbësori u godit nga pasqyra e majtë e veturës, e cila po lëvizte në shiritin e majtë të rrugës me dy shirita në një kahje. Si pasojë e goditjes, viktima pësoi lëndime të rënda trupore dhe u dërgua fillimisht në Emergjencën e Spitalit të Prizrenit. Për shkak të gjendjes së rënduar, ai u transferua për trajtim të mëtejshëm në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) në Prishtinë, ku më pas ndërroi jetë.

Prokurori kujdestar ka urdhëruar ndalimin e ngasësit të dyshuar, ndërsa trupi i pajetë i viktimës është dërguar për ekzaminim në Institutin e Mjekësisë Ligjore për hetime të mëtejshme.

Lajmin për RTV Besa e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë Rajonale të Prizrenit, Shaqir Bytyqi./PrizrenPress.com/