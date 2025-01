Liria dhe Suhareka, miqësore nesër në Prizren

FC Suhareka ka vazhduar me stërvitjet e rregullta në vitin e ri kalendarik 2025 për fazën e parë përgatitore ku po mbizotëron një atmosferë ekipore me shumë motivim.

Kjo skuadër të shtunën ka aranzhuar miqësoren e parë ndaj KF Liria në stadiumin “Përparim Thaqi” në Prizren me fillim nga ora 13:00. Ndërsa fazën e dytë përgatitore do ta zhvillojë në Turqi.

“Faza e dytë e përgatitjeve do zhvendoset në Antalya të Turqisë nga data 15/01 ku do zhvillojmë edhe ndeshjet kontrolluese ndaj disa skuadrave. Për të gjitha të rejat e klubit ndryshimet e lojtarëve dhe gjithçka tjetër do njoftoheni me kohë në rrjetet tona sociale”, thuhet në njoftimin e Suharekës./PrizrenPress.com/

