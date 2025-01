Zbulohen dy banorët e rinj të Big Brother Vip 4

Aktori Gert Ferra dhe sipërmarrësi Igli Veizi do të jenë dy banorët më të rinj të Big Brother VIP 4.

Gerti ka një histori konflikti me Laert Vasilin, por theksoi se kjo i përket së shkuarës dhe janë miq.

“Nuk do të hy me projekt, me plan, por do të jetë shumë më ndryshe aty, se sa këtu që po flasim, s’kam asnjë plan”, tha Igli.

“Do të hy i vetmuar, më pëlqen të jem vetëm“, tha Gerti./dritare.net