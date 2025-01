Stinori pranveror i Superligës së Femrave nis me derbin Bashkimi – Prishtina

Superliga e Femrave në Basketboll rikthehet këtë javë me fillimin e stinorit pranveror, i cili hapet me derbin e shumëpritur mes KBF Bashkimi dhe KBF Prishtina, më 16 janar 2025, në ora 19:00.

Ndërkaq, më 18 janar 2025, do të zhvillohen edhe dy ndeshje tjera emocionuese: KBF Peja 03 përballet me KBF Trepça në ora 17:00 dhe KBF Junior 06 ndeshet me KBF Penza në ora 16:00./PrizrenPress.com/

