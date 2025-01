Deklarata virale e Eglit: Gjesti po më kujton Olsin

Pas përfundimit të spektaklit të së martës, Egli, gjatë një bisede me Livian ka thënë se Gjesti, me të cilin këngëtarja ka krijuar një afrimitet shumë të madh ngjan shumë me ish të dashurin e saj Olsi Bylykun.

Ajo tha se ata janë shumë të ngjashëm me mendimet dhe tipin.

“Më kthen shumë pas në kohë Gjesti, po ma kujton Olsin. Janë shumë të ngjashëm me mendimet, me tipin. Kur flasim seriozisht po më tremb. Më bën shumë për të qeshur dhe njerëzit që bëjnë për të qeshur janë të rrezikshëm,” u shpreh Egli.

