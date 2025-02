Nga -26 në fitore, rikthim fenomenal nga lideri pa humbje

Skuadra nga Rahoveci, ishte në disavantazh prej -26 pikëve, por në çerekun e katër duke shënuar 40 pikë u rikthyen në lojë dhe arritën ta mposhtin skudrën prizrenase.

Rron Dahsyla ishte më i miri me 24 pikë e 8 kërcime, derisa u dalluan edhe Burim Zekiqi me 15 pikë e Kujtim Ujkani me 13 pikë.

Te New Basketi u veçuan Jordan Robinson me 25 pikë, 11 kërcime e 5 asistime, Eliot Peci me 22 pikë dhe Qëndrim Ajazaj me 17 pikë e 16 kërcime, por nuk mjaftuan për fitore.

Grapeland është skuadra e vetme pa humbje pas 9 xhirove, kurse New Basketi ka bilanc prej 2 fitoreve e 7 humbjeve./topsporti/