Junior 06 triumfon kundër Penzës me rezultat 92-80.

Abigal Ogle shkëlqeu te Junior 06 me 34 pikë, 10 topa të vjedhur, 8 asistime e 5 kërcime, derisa u ndihmua edhe nga Vesa Krasniqi me 20 pikë dhe Merisa Bilalli me 17 pikë.

Te Penza u veçua Nicole Terry me shifrat magjike triple-double prej 40 pikëve, 20 kërcimeve e 10 asistimeve, por nuk mjaftoi për fitore.

Ndeshja u zhvillua në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Marketing