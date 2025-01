LDK-ja hap zyra të reja për fushatën zgjedhore në Prizren dhe Has

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka nisur hapjen e zyrave të reja në Prizren dhe fshatra të ndryshëm për të zhvilluar fushatën zgjedhore për datën 9 shkurt.

Kryetari i degës së LDK-së në Prizren, Driton Selmanaj, tha se kjo është një mundësi për të zgjeruar ndikimin e partisë dhe për të afruar programin e saj me qytetarët e Kosovës.

“Ne kemi nisur me fshatin Gjonaj dhe do të vazhdojmë me hapjen e zyrave në lagje dhe fshatra të tjera të Prizrenit. LDK është duke u shtrirë tek secila familje, për t’i ofruar një alternativë të qartë dhe të realizueshme për qytetarët”, tha Selmanaj.

Ai gjithashtu theksoi se rajoni i Hasit dhe Prizrenit do të udhëheqin ndryshimin e madh që do të sjellë LDK, duke përmendur rëndësinë e mikpritjes dhe mbështetjes që kanë marrë gjatë këtyre aktiviteteve.

Me këtë fushatë, LDK synon të rrisë përkrahjen dhe të arrijë një rezultat të suksesshëm në zgjedhjet e 9 shkurtit.

