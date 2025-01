Në Prizren, sonte derbi i zjarrtë lokal

Palestra “Sezai Surroi” në Prizren do të jetë sot arena e një derbi të zjarrtë mes Proton Cable Prizrenit dhe KB Bashkimit, duke mbyllur javën e 17-të të ProCredit Superligës së basketbollit.

Proton Cable Prizreni renditet në vendin e tetë me katër fitore dhe 12 humbje, ndërsa Bashkimi mban pozitën e dytë me 11 fitore dhe pesë humbje. Përballja pritet të jetë emocionuese, me dy rivalë lokalë që kërkojnë të marrin pikë të rëndësishme në këtë fazë të kampionatit.

Ndeshja fillon në ora 19:00./PrizrenPress.com/