Leci merr drejtimin e Rahovecit

Skuadra e Rahovecit, që po lufton për mbijetesë në Ligë të Parë – Grupi A këtë stinor ka emëruar sot trajnerin e ri të ekipit të parë të tyre. Ekipi i vreshtarëve tash e tutje do të punojë nën direktivat e Liridon Lecit.

Ish-futbollisti Leci, që ka pasur një aventurë te Flamurtari dhe te të rinjtë e Ferizajit, ka shprehur besimin e tij për të arritur objektivat që i ka vendosur klubi, ndërsa vetë klubi shpreson që arrijë ato!

“KF Rahoveci prezanton Shtabin teknik të ri për sezonin e ardhshëm, me trajnerin kryesor Liridon Leci në udhëheqje. Liridon Leci, trajneri i ri i KF Rahovecit, ka shprehur besimin e tij se klubi mund të arrijë objektivat e vendosura me punë të palodhur dhe disiplinë. Ai theksoi se përkushtimi dhe angazhimi i lojtarëve do të jenë çelësi i suksesit dhe se me një organizim të mirë dhe trajnim intensiv, ekipi do të arrijë të realizojë aspiratat e klubit. Leci është i vendosur që të sjellë një kulturë të re pune dhe fokus në detaje për të rritur performancën e ekipit”, bëri të ditur ndër të tjera KF Rahoveci.

Rahoveci gjithashtu ka bërë të ditur se si ndihmës i parë i Lecit në pranverë te ekipi i parë do të jetë Emir Rama, kurse Beqir Dodaj do të punojë si trajner i portierëve të ekipit.

Përndryshe, Rahoveci ka kryer vjeshtën në Ligë të Parë – Grupi A në pozitë të parafundit të tabelës (i nënti). Ekipi ka arritur të mbledhë vetëm 7 pikë nga 14 ndeshje, duke regjistruar një fitore të vetme e të tjerat nga barazimet. Pozita e shpëtimit, e teta është me 12 pikë dhe aktualisht është e zënë prej Istogut, ndërsa e fundit në renditje është Mitrovica, që ka 6 pikë dhe është debutuese në Ligë të Parë!