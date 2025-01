Vëllaznimi shënoi fitore bindëse ndaj Proton Cable Prizrenit me rezultat 111:86 (31:21, 32:16, 24:18, 24:31), në javën e 18-të të ProCredit Superligës.

Më të mirët te vendasit ishin Antëan Walker me 22 pikë e tetë kërcime dhe Jericole Hellems me 15 pikë e shtatë kërcime, kurse te mysafirët më i miri ishte Tervell Beck me 19 pikë, tetë kërcime e gjashtë asistime.

Vëllaznimi ka dhjetë fitore e tetë humbje, ndërsa Proton Cable Prizreni ka katër fitore e 14 humbje./PrizrenPress.com/