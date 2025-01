Moti sot do të jetë kryesisht i vranët dhe me riga shiu.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale priten të lëvizin ndërmjet 3°C dhe 5°C, ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 9°C deri në 11°C. Do të fryjë erë nga jugperëndimi me shpejtesi 1-5m/s.