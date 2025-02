Bashkimi synon fitoren ndaj Prishtinës për të ruajtur kreun

Bashkimi i Prizrenit do të përballet sot me Sigal Prishtinën në një ndeshje të rëndësishme për të ruajtur kreun e Superligës.

Ekipi prizrenas është aktualisht në vendin e parë me 14 fitore dhe 5 humbje, dhe ka si qëllim të mbajë distancën nga ndjekësit e tij. Sigal Prishtina renditet në vendin e tretë me 11 fitore dhe 8 humbje, dhe do të synojë të shkëputet nga konkurentët për vendin e dytë.

Ndeshja do të zhvillohet në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, në orën 19:00./PrizrenPress.com/