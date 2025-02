Mërgim Vojvoda është lojtar i ri i Comos

Pasi që Torino vendosi për të bërë transferin e Cristiano Biraghit nga Fiorentina, u hap dera që Mërgim Vojvoda të shkojë drejt Comos që drejtohet nga Cesc Fabregas.

Como ka zyrtarizuar mbrëmë ardhjen e mbrojtësit të krahut të Kosovës, Mërgim Vojvoda, si lojtar të ri të saj, ndërsa ekipi italian ka bërë të ditur se nënshkruar kontratë me kosovarin deri në vitin 2028.

Vetë Fabregas në faqen zyrtare të Comos ka thënë: “Mërgimi do të sjellë përvojën, këmbëngulësinë dhe forcën në mbrojtjen e ekipit tonë. Aftësia e tij për të manovruar në disa pozita të mbrojtjes bashkë me përvojën, do të sjellin vazhdimësi në ngritjen e kësaj faze të ekipit”.

Ndërkaq, Vojvoda ka shprehur kënaqësinë e tij që është bërë pjesë e skuadrës së Comos, duke theksuar për ekipin cilësor që zotëron Como në Serie A, ndërsa pas bisedës me Fabregasin mezi pret që të punojë në projektin e tij.

Como aktualisht është i 15-ti në Serie A me 22 pikë pas 23 ndeshjeve dhe po lufton për të siguruar qëndrimin në elitë.

