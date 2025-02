Hamza në Prizren: Jemi bashkuar këtu për një betim për familjet tona, për të ardhmen tonë

Ai u shprej se do të punojnë pa ndalur, sepse siç tha ai, Kosova mundet dhe do të jetë më mirë, përcjell Klankosova.tv.

“Jam i nderuar që me përkrahjen dhe besimin tuaj unë mund të bëhem kryeministër i Kosovës më 9 shkurt, që të punojmë bashkë pa ndalur sepse Kosova mundet ma mirë dhe Kosova do të jetë ma mirë, me ne dhe bashkë me ju”.

“Sot nuk jemi këtu thjeshtë për një tubim, sot jemi bashkuar këtu për një betim, një betim për familjet tona, për fëmijët tanë, për të ardhmen tonë. Një betim që të bëhemi bashkë përsëri, sepse bashkë do të fitojmë më 9 shkurt për një Kosovë që mundet ma mirë”

“Qytetar të dashur të Prizrenit, në këto zgjedhje, zgjidhja është e qartë, program realist apo program fare, punë me ekip, apo spektakël i një personi, ai që dëgjon apo ai që bërtet, unitet apo përçarje”.

“Padyshim që me program realist, me punë ekipore, duke i dëgjuar kërkesat e qytetarëve dhe duke bashkuar për një Kosovë më të mirë”, u shpreh tutje Hamza.